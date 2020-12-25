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Kültür - Sanat 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor
Kültür - Sanat

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor

UNESCO’nun Türk Kahvesini “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” olarak tanımladığı gün olan 5 Aralık, Dünya Türk Kahvesi günü olarak kutlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:36:00 -
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor

Dünya çapında en popüler içeceklerden biri olan Türk Kahvesi Günü yurdun çeşitli bölgelerinde etkinliklerle kutlanıyor. Bazı kahve markaları ise bugüne özel müşterilerine Türk Kahvesi dağıtıyor. Kahvenin kökeni Arap yarımadası olarak bilinir. İlk bilgiler 10. yy’da bir Arap doktoru olan Rhazes’e uzansa da, kullanım MS 575 yıllarında başlar. Bazı araştırmacılara göre kahve adının kahvenin üretim beşiği olan Güneybatı Etiyopya’nın Kaffa şehriyle ilgisinden geldiği tahmin edilmektedir. Farklı düşüncelere göre ise Arapçada şarap anlamında kullanılan kahva zamanla “kahve”ye dönüşür. Kahve, Yemen’den Mekke ve Medine’ye oradan 15. yy. sonunda seyyahlar vasıtasıyla İran, Mısır, Türkiye ve oradan Avrupa ülkelerine yayıldı.

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