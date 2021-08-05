5 Ağustos altın ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın güncel fiyatları

Altın fiyatları bir süredir düşerken birkaç gündür yükselmeye başladı. Yükselmeye başlamasının ardından, vatandaşlar tarafından gündem konusu haline geldi. Bilindiği gibi altın hem takı hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor. Bu sebeple de yükselişi ve düşüşü anlık olarak yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından takip ediliyor. Peki, 5 Ağustos altın ne kadar?