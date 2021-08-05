5 Ağustos altın ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın güncel fiyatları
Altın fiyatları bir süredir düşerken birkaç gündür yükselmeye başladı. Yükselmeye başlamasının ardından, vatandaşlar tarafından gündem konusu haline geldi. Bilindiği gibi altın hem takı hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor. Bu sebeple de yükselişi ve düşüşü anlık olarak yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından takip ediliyor. Peki, 5 Ağustos altın ne kadar?
Koronavirüs salgının sebebiyle yasaklanan düğünlere izin verilmesiyle birlikte vatandaşlar daha çok gram ve çeyrek altına ilgi göstermeye başladı. İşte merak edilen haberin detayları…
5 Ağustos altın ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın güncel fiyatları
Çeyrek altın Alış 805,00 Satış 815,00
Gram altın Alış 497,29 Satış 497,50
Cumhuriyet Alış 3.291,00 Satış 3.325,00