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Ekonomi 5 Ağustos altın ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın güncel fiyatları
Ekonomi

5 Ağustos altın ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın güncel fiyatları

Altın fiyatları bir süredir düşerken birkaç gündür yükselmeye başladı. Yükselmeye başlamasının ardından, vatandaşlar tarafından gündem konusu haline geldi. Bilindiği gibi altın hem takı hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor. Bu sebeple de yükselişi ve düşüşü anlık olarak yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından takip ediliyor. Peki, 5 Ağustos altın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-08-05 23:44:00 -
5 Ağustos altın ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın güncel fiyatları

Koronavirüs salgının sebebiyle yasaklanan düğünlere izin verilmesiyle birlikte vatandaşlar daha çok gram ve çeyrek altına ilgi göstermeye başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

5 Ağustos altın ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın güncel fiyatları

Çeyrek altın       Alış   805,00    Satış   815,00

Gram altın       Alış    497,29           Satış     497,50  

Cumhuriyet    Alış    3.291,00          Satış     3.325,00

 

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