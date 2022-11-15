5 adımda geçilebiliyor! Android telefonlarda güvenlik açığı

Günümüzde akıllı cep telefonları pek çok yenilik getirerek hayatımızda kolaylıklar sağlayabiliyor. Bu denli önemli cihazlarda güvenlik büyük önem taşıyor. Güvenliği etkileyen kötü amaçlı uygulamalar ve yazılımlar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Android tarafında bu güvenlik açıklarının bir örneği daha yaşandı.

Siber güvenlik araştırmacısı David Schütz yaptığı açıklamada yanlışlıkla Google Pixel 6 ve Pixel 5 akıllı telefonlarda kilit ekranını atlamanın bir yolunu bulduğunu söyledi. Yeni keşfedilen bu güvenlik açığı kasım 2022 güvenlik güncellemesine kavuşmayan Android 11,12 ve 13 telefonlarını etkiliyor.

Kilit ekranı 5 adımda geçilebiliyor

Yapılan açıklamaya göre bu güvenlik açığı, PIN kodu kilitlenen bir telefonun ekstra bir SIM kart ile kilit ekranının kolayca geçilmesini sağlıyor. Tesadüfen keşfedilen bu güvenlik açığı geçtiğimiz haziran ayında Google'a bildiren güvenlik araştırmacısı, üç kez yanlış girilen pin kodunun telefonun bloklanmasından sonra sim karta doğru PUK kodunun girerek kilit ekranını atlamayı başardığını gösterdi.

Samsung modellerinin bu hatadan etkilenmediği de belirtildi

Söz konusu sorun kaynakta verilen bilgilere göre, güvenlik ekranlarını yığınını etkileyen kapatma çağrılarındaki bir çakışmadan kaynaklandığı dile getirildi. Şu an için sorundan etkilenen Android telefonların bir listesi bulunmamakla beraber son paylaşılan raporlara göre, Samsung cihazların bu güvenlik açığından etkilenmediği gözlemlendi.