4’ünden birini seçiniz! Melih Gökçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na kıyak anket

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti ile el ele vererek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittfak yapan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kıyak yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in ardından Muharrem İnce'nin de istifasını açıkladığı CHP'de işler iyice raydan çıktı. Parti içerisindeki gelişmelere kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu ise terör örgütü sempatizanlarıyla iş tutmaya devam ediyor.

Gökçek, Kılıçdaroğlu'na 'kıyak' anket yaptı

İstifa haberlerinin teşkilatlara da sıçradığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile ilgili Melih Gökçek'in sosyal medyadan yaptığı anket dikkat çekti. Melih Gökçek'in "Hepsi" seçeneğini koymadığı anket Kemal Kılıçdaroğlu için adeta bir kıyak niteliğinde oldu.

Gökçek'in "Sizce Kılıçdaroğlu CHP'sine şu an itibariyle hangi grup daha çok destek veriyor?" sorusunu yönelttiği anket 15 bin 8 kişi katıldı.

Ankete katılan Twitter kullancılarının yüzde 32,9'u FETÖ'cüler derken yüzde 30,5'i LGBT'liler cevabını verdi.

Yüzde 25,2'si PKK'ları işaretlerken yüzde 11,5'i DHKP/C'liler olduğunu belirtti.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in Twitter hesabından yaptığı o anket: