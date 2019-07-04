4’üncü fırsat günleri başlıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 4’üncü fırsat günleri 5 Temmuz Cuma günü başlıyor.

Ulusal ve uluslararası seçkin markaların ürünlerini cazip fırsatlarla satın almak isteyen Samsunluların yoğun ilgi gösterdiği Piazza Fırsat Günleri, yeni markalarla yeniden başlıyor. Genç, yaşlı, 7’den 70’e herkesin kendisi ve sevdikleri için yüzlerce çeşit ürün bulabileceği indirim günleri, 5 Temmuz Cuma günü alışveriş severleri konuk edecek.Dördüncü kez düzenlenecek olan fırsat günlerine ulusal ve uluslararası markalar katılacak.

Şehrin cazibesi Piazza’nın batı girişinde kurulan özel stantlarda satışa sunulan yüzlerce üründe yüzde 50, 60, 70 ve 80’e varan indirimler uygulanacak. Samsunluların, giyimden, ev tekstiline kadar birçok ihtiyaçlarını normal sezon indirimlerinin yanı sıra depoları boşaltanindirim fırsatları ile satın alabilecekleri Piazza, Pazar 21 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilerini konuk edecek.