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4’ü de şoka girdi! Dakikalarca bu halde…

Malatya'da akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

02 Ekim 2018 Salı 08:16
4’ü de şoka girdi! Dakikalarca bu halde…

Malatya'da meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu.

Merkez'e bağlı İnönü Caddesi Öğretmenevi önünde meydana gelen kazada,M.A.K. idaresindeki otomobil ile aynı istikamete ilerleyen N.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.Çarpışmanın şiddeti ile iki araçta yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. M.A.K.'nın kullandığı otomobilin ikiye bölündüğü kazada M.A.K. ile N.A.,H.Ç. hafif şekilde yaralandı.

 İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla MalatyaEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken,hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

 Kazayla ilgi inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:16
  1. Malatya
  2. trafik kazası

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