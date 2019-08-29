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4’lü çeteden HDP’ye destek

İktidar karşıtı çıkışlarıyla bilinen karanlık oda ve sendikalar şimdi de terör ile bağlantıları sebebiyle görevden alınan HDP’li başkanlara destek verdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
4’lü çeteden HDP’ye destek

Her devirde vesayet odaklarına arka çıkan ve terör seviciliğe soyunan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan heyet, 3 belediyeye kayyım atanması dolayısıyla HDP’ye destek ziyaretinde bulundu. Heyeti, parti genel merkezinden HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli, Nazmi Gür, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ağırladı.

Temelli, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ziyaretin kendileri açısından çok kıymetli olduğunu söyledi. DİSK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de heyet adına yaptığı konuşmada, kayyım atanmasını kabul etmediklerini bir kez daha dile getirdiklerini belirtti. Bozgeyik, görevden alınan belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin görevlerine iade edilmelerini istediklerini söyledi.

Saadet Partisi’yle de dirsek teması

HDP’li Temelli dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya geldi. Temelli ve beraberindeki heyet, Karamollaoğlu’nu Balgat’taki çalışma ofisinde ziyaret etti. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından konuşan Temelli, belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını anlatarak, bu durumun kabul edilemez olduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

AB temsilcilerine koştular

Öte yandan, görev uzaklaştırılan HDP’li Ahmet Türk, Adnan Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçiliklerinin temsilcileriyle de görüştü. 2 saat süren görüşmede, sürece ilişkin büyükelçilere bilgi aktarıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
  1. DİSK
  2. KESK
  3. TMMOB
  4. TTB
  5. kayyım atanması
  6. HDP
  7. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli
  8. Nazmi Gür
  9. TBMM Başkanvekili Mithat Sancar
  10. Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan
  11. DİSK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik
  12. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  13. HDP’li Ahmet Türk
  14. Adnan Selçuk Mızraklı
  15. Bedia Özgökçe Ertan
  16. Avrupa Birliği

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