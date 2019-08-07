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4D’li işçiler mali ve özlük haklarını İstedi

Adıyaman’da, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikası üyeleri 696 Sayılı KHK ile Taşerondan Kadroya geçen 4D’li işçiler mali ve özlük hakları noktasında yaşanan sıkıntılar, hak kayıpları ve kapsam dışında kalan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:27
4D’li işçiler mali ve özlük haklarını İstedi

Adıyaman’da, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikası üyeleri 696 Sayılı KHK ile Taşerondan Kadroya geçen 4D’li işçiler mali ve özlük hakları noktasında yaşanan sıkıntılar, hak kayıpları ve kapsam dışında kalan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan işçiler, 696 Sayılı KHK ile Taşerondan Kadroya geçen 4D’li işçilerin mali ve özlük hakları ile ilgili basın açıklaması yaptı.


Öz Büro-İş Sendikası Adıyaman İl Başkanı Mehmet Mustafa Turan tarafından yapılan basın açıklamasında, 4D’li işçilerin mali ve özlük hakları noktasında sıkıntı yaşadığını, hak kayıpları ve kapsam dışında kalan çalışanların mağduriyetlerini giderilmesi ve yöneticilerin keyfi uygulamaları ile üyelerin üzerinde baskı ve mobing uygulayan idarecilerin bulunduğu kaydetti.


Turan, yaptığı açıklamada ""Taşeron çalışanı iken yaşadığımız hak kayıplarının, haksız ve yanlış uygulamaların sebebi olarak taşeron sistemini görüyor bunu anlayabiliyorduk. Ancak kadrolu olduktan sonra bu sorunların ve haksızlıkların artarak devam ediyor olmasını asla kabul etmiyoruz. Hastane gibi insan sağlığını ve insan yaşamını doğrudan etkileyen hizmet süreçlerinin başarılı olmasının yolu çalışanların motivasyonu ve performansından geçmektedir. Ancak üzülerek ifade edelim ki bu durum göz ardı edilmekte, bir kısım idareciler tarafından üyelerimize uygulanan psikolojik baskıların ardı arkası kesilmemektedir. 696 sayılı KHK gereği tüm haklarımızla kadroya geçirilmiş olmamıza rağmen, eğitim intibaklarımız, yüzdelik dilimlerimiz, enflasyon farklarımız bordrolarımızdan çıkartılmıştır. 2018 yılında Yüksek Hakem Kurulu Toplu İş Sözleşmelerindeki zam oranı yüzde 4 artı yüzde 4 iken, enflasyon oranı yüzde 21’dir. Kamuda çalışan tüm işçi, memur ve hatta emekliler enflasyon farklarını almışken, ağır iş koşullarında çalışan üyelerimize yüzde 13’lük enflasyon farkının verilmemesini asla doğru bulmuyoruz. 696 sayılı KHK’nın 112’inci maddesinde Kamu Çerçeve Protokolü imzalanabileceği açıkken kadroya geçtiğimiz tarihten bugüne 16 ay geçmiş olmasına rağmen neden kamu çerçeve protokolü imzalanmadı? Hastanedeki hizmet süreçlerinin olmazsa olmazları olan HBYS çalışanlarının kadroları neden hala açıklanmıyor?" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:27
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