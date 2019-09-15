Çalışanların ne zaman emekli olurum, nasıl emekli olurum sorusunun yanıtını araştırıyor. Emekli olmak isteyen vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını öğrenmek istiyorlar. Emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. İşte 4A-4B-4C emeklilik yaşı hesaplama...

4A emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

E-Devlet 4A emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan E-Devlet SSK emeklilik hizmet dökümü sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

4B emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

E-Devlet 4B(BAĞ-KUR) emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan E-Devlet 4B emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

4C emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

E-Devlet 4C(Emekli Sandığı) emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4c-istege-bagli-odeme-dokumu sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan e-Devlet 4C emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.