48. Istanbul Jewelry Show yarın başlayacak

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan 48. Istanbul Jewelry Show, 34 yıllık tecrübesiyle UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık AŞ tarafından 21-24 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, Istanbul Jewelry Show’un ilk defa 1985 yılında yapıldığını, bin metrekarelik bir alana kurulmuş olan, sadece 38 firmanın yer aldığını ve 50-60 ziyaretçinin katıldığını anımsatarak, ilk fuarın üzerinden geçen 34 yılda toplamda 80 bin metrekarelik fuar alanı, 845’den fazla katılımcı, tümü sektör profesyoneli olmak üzere 49 binin üzerinde ziyaretçiye ulaştıklarını kaydetti.

48. kez organize edecekleri Istanbul Jewelry Show'da 21-24 Mart'ta 24 ülkeden bin 250 firma ve markayı, 120’den fazla ülkeden 30 bini aşkın mücevher sektörü profesyonelini bir araya getirmeyi planladıklarını ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:

"Istanbul Jewelry Show, 34 yıllık tarihi boyunca ülkemizin ilk ve tek fuarı olarak Türkiye mücevherat sektörünün dünyaya açılması konusunda çok önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Fuarımız bugün dünyada düzenlenen 600’ü aşkın mücevher sektör fuarı arasında beşinci sırada yer almaktadır. On binlerce sektör profesyonelinin ziyaretine mazhar olan fuarımız, dünya beşinciliği pozisyonuyla uluslararası ölçekte de çok önemli bir marka ve vazgeçilmez bir sektörel buluşma noktası haline geldiğini kanıtlamıştır.

Türk Ekonomi Bankası sponsorluğundaki Istanbul Jewelry Show-Mart 2019’da altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün grupları yer almaktadır. Bu kadar geniş ürün yelpazesinin olduğu fuar, Türkiye mücevher piyasasının en nitelikli görüntüsünü ve sahip olduğu değerleri dünyayla paylaşması için son derece uygun bir ortam yarattığının kanıtıdır."

Cengiz, bin 500 kişilik uluslararası alım heyetinin ziyareti, usta ve genç mücevher tasarımcılarının ürünlerini sergiledikleri Designer Market gibi fuar kapsamında düzenledikleri organizasyonların Istanbul Jewelry Show’un değerini daha da artırdığını söyledi.

- "Fason mücevher üretimini kırmakta önemli rol oynadık"

Cengiz, 1992 yılında sadece 2,8 milyon dolar olan altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ihracatının, 2018 yılı rakamlarıyla 4,40 milyar dolara ulaştığını, ihracattaki yüzde 80’lik payın ise Istanbul Jewelry Show kapsamında gerçekleştiğini dile getirdi.

Türkiye mücevherat sektörünün uzun yıllar boyunca fason üretim döngüsü içinde sıkışıp kalmış durumda olduğunu belirten Cengiz, "Yeterli sermaye yapısının olmaması, ayrıca çok zengin bir tarihsel birikim ve deneyime rağmen özgün ürünlerin kendini gösterecek cesareti, ortamı bulamaması fason üretim döngüsünün en büyük nedenleriydi." diye konuştu.

Cengiz, Istanbul Jewelry Show'un sektörün temsilcisi Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği’nin çabalarıyla birlikte bu döngüyü kırma konusunda büyük rol oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yıllar içinde her açıdan büyük ilerlemeler kaydeden fuarımız, Türkiye mücevher sektörünün dünyaya tanıtımında en önemli aktör haline gelmiştir. Yılda iki kez olmak üzere her yıl yüzden fazla ülkeden on binlerce sektör profesyonelinin ziyareti, fuar kapsamında kurulan birebir ilişkiler, sektörümüzün cesaretini ve motivasyonunu artırmıştır. Türkiye mücevher sektörü bugün, tamamen özgün tasarıma sahip koleksiyonları ile dünya mücevher modasına yön veren en önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği ile düzenlediğimiz Designer Market’de usta ve amatör tasarımcılarımızın tasarımlarını dünyaya tanıtma fırsatı sunarak bu gelişmeyi sürekli besleyen bir altyapı oluşturmuştur."

Fuara yönelik alınan güvenlik önlemlerine değinen Cengiz, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün destekleri ve UBM Rotaforte olarak da aldıkları üst düzey güvenlik önlemlerinin bulunduğunu söyledi.

Bu arada, halka kapalı gerçekleştirilen ve sadece sektör profesyonellerinin ziyaret edebileceği fuar, 21-24 Mart'ta CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.