478 mahkuma bayram affı!
Umman'da, farklı suçlardan hüküm giymiş 478 mahkumun hakkında Ramazan Bayramı dolayısıyla af kararı verildi.03 Haziran 2019 Pazartesi 15:58
Umman'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla 240'ı yabancı 478 mahkum hakkında af kararı verildi.
Umman basınına göre, farklı suçlardan hüküm giymiş 240'ı yabancı 478 mahkum hakkında af kararı verildiğine dair Sultan Kabus bin Said imzalı bir kararname yayımlandı.
Söz konusu af kararının, mahkumların aileleri göz önüne alınarak Ramazan Bayramı dolayısıyla verildiği ifade edildi.
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