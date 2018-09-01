0553 313 94 23

471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan basın duyurusuna göre 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 471 mülki idare amiri'nin görev yerleri değiştirildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 04:52
471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusuna göre 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 471 Mülki İdare Amiri'nin görev yerleri değiştirildi. Buna göre Bakanlık merkezinde görevli 8 mülki idare amirinin görev yerlerine atamaları yapılırken 8 kaymakam ve 1 vali yardımcısı Bakanlık merkezine atandı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık tarafından yapılan basın duyurusu şöyle;

2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirilmiştir.

Buna göre; Bakanlık Merkezinde görevli 8 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirilirken, 8 Kaymakam ve 1 Vali Yardımcısı Bakanlık Merkezinde değişik görevlere getirilmiştir.
Merkezde görev yapan 11 Mülki İdare Amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapılmıştır.

Vali Yardımcıları, kaymakamlıklara atanarak vali yardımcılığı sayısında azaltılmaya gidilmiştir. Bu bağlamda 610 olan vali yardımcısı sayısı iki yıllık süreç içerisinde 314’e indirilmiştir.

'KAYMAKAMSIZ İLÇE BIRAKILMADI'

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İlçelere tecrübeli ve başarılı kaymakamların atamaları planlanmıștır. Yapılan atamalarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapılmış olup, kaymakamsız ilçe bırakılmamıştır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kayyum olarak çalışan ve görev süresi biten kaymakamların başka il ve ilçelere atamaları yapılmıştır. Kayyum olarak görev yapan Kaymakamlardan; Doğubayazıt Kaymakamının Antalya Kaş İlçesine, Kızıltepe Kaymakamının İstanbul Arnavutköy İlçesine, Nusaybin Kaymakamının Antalya Finike ilçesine, Malazgirt Kaymakamının Yalova Çınarcık İlçesine atanmaları söz konusu atamalara örnektir.

İstanbul’da 12, İzmir’de 10, Ankara’da 3 ilçenin kaymakamı değiştirilmiştir. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehir ilçelerine ve stratejik durumu bulunan ilçelere daha genç kaymakamlar atanmıştır. Büyükşehir ilçelerine kadın kaymakam atama prensibimize devam edilmiştir. Merkezde görev yapan Mülki İdare Amirleri Kaymakamlık ve Vali Yardımcılıklarına atanarak taşra güçlendirilmiştir.

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 04:52
  1. Yalova
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Mülki idare atamaları
  7. mülki idare amiri
  8. 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi
    1. 471 mülki idare amirinin görev yeri..
    2. ABD ile Kanada arasındaki görüşmeler..
    3. İşte Mısır'ın eski diktatörü Hüsnü..
    4. TEM'de zincirleme kaza! 5 araç..
    5. FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken..
    6. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet..
    7. Galatasaray’dan TFF 2.Lig ekibi..
    8. İşte Mevlüt Erdinç'in yeni takımı!
    9. Ve Yassine Benzia resmen Fenerbahçe'de!
    10. Balıkçılar av sezonu öncesi kurban..
    11. Irak'ta dış müdahaleler protesto edildi
    12. ABD'den skandal karar! Filistin'e..
    13. Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın..
    14. Güney Afrika'dan dikkat çeken imam..
    15. Ülkede şok! Saldırı sonrası uçuşlar..
    16. Erdoğan, balık av sezonu açılışında..
    17. Beşiktaş, genç oyuncuyu Bursaspor'a..
    18. Kız isteme kavgasında kan aktı!
    19. Seleznyov'dan çok konuşulacak..
    20. Irak'ta halk valilik binasını basmak..
    Trump, kendi kendine gelin güvey oldu: Erdoğan hayal kırıklığına uğrattı
    Trump, kendi kendine gelin güvey oldu: Erdoğan hayal kırıklığına uğrattı
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Berat Albayrak: Londra uyumazsa biz de uyumayız!
    Berat Albayrak: Londra uyumazsa biz de uyumayız!
    ABD'yi panikletmişti! Ve Türkiye düğmeye bastı
    ABD'yi panikletmişti! Ve Türkiye düğmeye bastı
    Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı
    Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terörden arındırıldı... Artık petrol aranıyor! '2 ay içinde bulacağız'
    Terörden arındırıldı... Artık petrol aranıyor! '2 ay içinde bulacağız'
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!