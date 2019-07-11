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47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başladı

- Organizasyonda 30'un üzerinde ülkeden yaklaşık 300 güreşçi mücadele ediyor

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başladı


İSTANBUL (AA) - 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, İstanbul'da başladı.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları yapıldı.

Türk sporcular ilk turda erkeklerde 57, 61 ve 70 kilo, kadınlarda ise 50, 55, 59 ve 64 kiloda mindere çıktı.

Bu yıl ilk kez Dünya Şampiyonası'na puan verecek olması sebebiyle büyük önem taşıyan organizasyonda, 30'un üzerinde ülkeden yaklaşık 300 güreşçi mücadele ediyor.

Turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
  1. 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası
  2. Güreş
  3. İstanbul

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