47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başladı - Organizasyonda 30'un üzerinde ülkeden yaklaşık 300 güreşçi mücadele ediyor



İSTANBUL (AA) - 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, İstanbul'da başladı. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları yapıldı. Türk sporcular ilk turda erkeklerde 57, 61 ve 70 kilo, kadınlarda ise 50, 55, 59 ve 64 kiloda mindere çıktı. Bu yıl ilk kez Dünya Şampiyonası'na puan verecek olması sebebiyle büyük önem taşıyan organizasyonda, 30'un üzerinde ülkeden yaklaşık 300 güreşçi mücadele ediyor. Turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.



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