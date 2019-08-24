47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali Festivalde yöresel yemek, fındık ayıklama ve odun kesme yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu

ARTVİN (AA) - Artvin'de, 47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen yöresel yemek ve yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Kent merkezinde gerçekleşen yarışmalarda hamsili ekmek ve Laz böreği ile çeşitli yöresel yemekler yarıştı. En iyi yemekler model ve oyuncu Eylem Şenkal'ın de yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi. Festivalde aykırı hızarla odun kesme, dik hızar tahta biçme, dibekte mısır ayıklama ve fındık ayıklama yarışmaları da gerçekleştirildi. Yarışmacıların mücadeleleri eğlenceli anlar yaşattı. Motosiklet akrobasi gösterisi de izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu tarafından verildi.





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