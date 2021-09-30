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Yerel 469 adet tarihi eser ele geçirildi
Yerel

469 adet tarihi eser ele geçirildi

Balıkesir'de polis ekipleri 469 tarihi eser silah ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 13:23:00 -
469 adet tarihi eser ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir şahsın ikametinde yapılan aramada 469 adet tarihî eser olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet şarjörlü av tüfeği ve 2 adet boş şarjör, 50 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait bir adet boş şarjör ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında tarihî eser kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

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