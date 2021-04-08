  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 460 bin ton fındık borsada işlem gördü
Ekonomi

460 bin ton fındık borsada işlem gördü

Ticaret borsalarında 2020 Ağustos-2021 Şubat döneminde yaklaşık 460 bin ton fındık işlem gördü.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 22:05:00 -
460 bin ton fındık borsada işlem gördü

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 2020 Ağustos-2021 Şubat döneminde borsalarda toplam 459 bin 800 ton fındık işlem gördü. En fazla işlem 96 bin 985 tonla Ordu’da gerçekleştirilirken, bu kenti 82 bin 773 tonla Sakarya, 69 bin 861 tonla Bolu/Düzce ve 51 bin 41 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çakal Carlos’tan çarpıcı uyarı: Erdoğan kendini korumalı
Dünya

Çakal Carlos’tan çarpıcı uyarı: Erdoğan kendini korumalı

"Çakal Carlos" lakabıyla tanınan Baran dergisi yazarı Salim Muhammed, 'Fransa Erdoğan’ın İslâmcılığına Düşman' başlıklı yazısında çarpıcı if..
Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? AK Parti'den flaş açıklama
Gündem

Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? AK Parti'den flaş açıklama

Ramazan ayında yeni tip koronavirüse karşı yeni tedbir kararlarının alınıp alınmayacağına ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmu..
Çin ve Türkiye'den sonra Rusya da açıkladı! Başlıyoruz
Ekonomi

Çin ve Türkiye'den sonra Rusya da açıkladı! Başlıyoruz

Çin ve Türkiye'nin ardından Rusya da dijital para için adımını attı. Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, üretecekleri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay