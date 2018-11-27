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46 yıllık tecrübesini ürünlerine yansıtıyor

50 metrekarelik küçük bir atölye ile hayatına başlayan Korkmaz markası, şu anda toplam 75.000 metrekare alana sahip üç fabrikası ile Türkiye’nin en gelişmiş sanayi kuruluşlarından biri haline geldi.

27 Kasım 2018 Salı 10:25
46 yıllık tecrübesini ürünlerine yansıtıyor

1972 yılında İstanbul Mercan’da 50 metrekarelik küçük bir atölyede sürahi, çay tabağı ve çay kaşığı üretimi ile temelleri atılan Korkmaz markası 100’e yakın ülkeye ihracatı, yılda 6.5 milyonluk ürün üretimi ve 1.250 çalışanı ile Türkiye’nin büyük bir markası olmasının yanı sıra dünyanın önde gelen Türk markaları arasında da yer alıyor.

Mutfakların vazgeçilmezi

Şu anda toplam 75.000 metrekare alana sahip üç fabrikası ile Türkiye’nin en gelişmiş sanayi kuruluşlarından biri olan Korkmaz’ın toplam üretiminin yüzde 73’ü pişirme grubu, yüzde 19’u elektrikli mutfak aletleri ve yüzde 8’i sofra ürünlerinden oluşuyor. Toplam 45 mağazası, 750’yi aşkın yurtiçi ve yurtdışı bayisi ile hizmet veren şirket yeni ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Yepyeni bir kahve makinesi                 

Türk ve dünya mutfaklarında 46 yıldır yerli üretim gücüyle ürünler üreten, Korkmaz Mutfak Eşyaları son tasarım kahve makinesi Kahvekolik ile közde pişmiş kahve lezzetini, kahve severlere sunuyor. Termo Balans Teknolojisi ile tasarlanan kahvekolik daha düşük güçte çalışıp ve kahve çekirdeğinin aromasını koruyarak köz tadında lezzetli kahvelerin ikram edilmesine vesile oluyor. Kahvekolik’in diğer önemli özelliği ise çelik ile yapılmış olması.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:25
  1. İstanbul
  2. Korkmaz
  3. Korkmaz Mutfak Eşyaları
  4. Termo Balans Teknolojisi
  5. Kahvekolik

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