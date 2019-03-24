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46 yıl sonra gelen görme mutluluğu

Kayseri’de 11 yaşındayken balıkçıl kuşu tarafından gagalandıktan sonra sol gözü görme yetisini kaybeden 57 yaşındaki Adnan Gençaslan, geçirdiği ameliyatın ardından yeniden görmeye başladı.

24 Mart 2019 Pazar 16:23
46 yıl sonra gelen görme mutluluğu

Kayseri’de 11 yaşındayken balıkçıl kuşu tarafından gagalandıktan sonra sol gözü görme yetisini kaybeden 57 yaşındaki Adnan Gençaslan, geçirdiği ameliyatın ardından yeniden görmeye başladı.


İşçi emeklisi Adnan Gençaslan, 46 yıl önce ağabeyinin eve getirdiği balıkçıl cinsi kuşla oynarken, kuşun sol gözünü gagalaması sonucunda görme yetisini kaybetti. Daha önce tedavi gören hastaların tavsiyesiyle Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış’a ulaşan Adnan Gençaslan, aradığı umudu ve tedaviyi Kayseri’de buldu.


Aradan 46 yıl geçtikten sonra gözünün yeniden görebileceği söylenen Gençaslan, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Abdullah Özkırış tarafından ameliyat edildi ve yeniden görmeye başladı. Gençaslan, bir gözünün görmemesi nedeniyle hayatının bugüne kadar hep olumsuz etkilendiğini söyledi. Gençaslan, "Yıllarca sol gözüm hiç görmediği için çok sıkıntı çektim. Gözümün kör olması, hayatımın seyrini değiştirdi. Çocukken yaşadığım bu olayın etkisinden hiç kurtulamadım. Birçok doktora götürdüler, ancak o günün imkanlarıyla yeniden ameliyat olamadım. Zaten ameliyat olsam da gözüm yeniden açılmayacaktı. Yıllar sonra Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış Hoca ile tanıştım. Bana, yapacağı iki ameliyatın ardından yeniden görebileceğimi söyledi. Dünyalar benim oldu.’’ dedi.


Ameliyatı yapan Prof. Dr. Abdullah Özkırış da, ’’Mikrocerrahi tekniğiyle yapılan 3 işlem yaklaşık yarım saat sürdü. Yaptığımız ameliyatla yüzde 50’nin üzerinde görme yetisi oluştu. Önceden bu hastalara müdahale edilemiyordu. Artık bu tür hastaların gözlerini ameliyat edebiliyoruz. Retina sağlam olduğu sürece ameliyatların yüzde 90’ı başarıyla sonuçlanıyor, hastalar ışığı gördüğü müddetçe ümitlerini kesmemelerini öneriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:23
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