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4500 günden emeklilik maaşı ne kadar 2019

Emeklilik milyonlarca çalışanın hayalini kurduğu bir hayaldir. Sigorta başlangıç tarihiyle ilgili olan 4500 günden emekli olmak son dönemde sık sık aratılır oldu. Peki, 4500 günden emeklilik maaşı ne kadar?

08 Ekim 2019 Salı 08:41
4500 günden emeklilik maaşı ne kadar 2019

Emeklilik milyonlarca çalışanın hayalini kurduğu bir hayaldir. Sigorta başlangıç tarihiyle ilgili olan 4500 günden emekli olmak son dönemde sık sık aratılır oldu. Peki, 4500 günden emeklilik maaşı ne kadar?

Emeklilik milyonlarca çalışanın hayalini kurduğu bir hayaldir. Sigorta başlangıç tarihiyle ilgili olan 4500 günden emekli olmak son dönemde sık sık aratılır oldu. İşte, merak ettiğiniz "4500 günde emeklilik şartları nelerdir?" sorusunun cevabı.

Çalışan herkes günü geldiğinde emekli olmak ister. Emekli olabilmek içinse prim gün sayısını ve yaş haddini doldurmak gerekir. Bazı durumlarda ise yaş haddi dolmuş olmasına rağmen prim gün sayısı tamamlanmış olmayanların emekli olmaları için bazı şartları sağlamaları gerekiyor. Yani yaş haddinden emekli olabilmek için 4500 prim gününün doldurmak gerekiyor. Şartlar yerine getirildiğinde 4500 günden emekli olmak mümkün.

4500 günde emeklilik şartları nelerdir?

Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşların 4A kapsamında emekli olabilmesi için 4500 günü tamamlaması yeterli olmaktadır.

Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi olmuş ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışmış kadınlar 4500 günü tamamladıktan sonra 58 yaş ve 25 senelik sigortalılık süre şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihinde çalışmaya başlayan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaşını doldurması ve 25 senelik sigortalılık süresi olması gerekmektedir. Tek başına 60 yaşı tamamlamak yeterli değildir. Yaşın tamamlanmaması halinde 25 yıl dolsa da emeklilik hakkı elde edilmemektedir.

4500 günden emeklilik maaşı ne kadar 2019

Emekli olunacak tarih ve yaş kadar alınacak aylık da milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Emekli olacağı günü iple çeken kişiler, yaşamlarını sürdürecekleri aylığın ne kadar olacağıyla ilgili sık sık araştırma yapıyor. Peki, 4500 günden emeklilik maaşı ne kadar?

4500 günden emeklilik maaşı 2019 senesinde kısmi emeklilik olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı da 4500 günün tamamlanmasından sonra bağlanacak emekli maaşının yüzde 25 eksiği hesaplanır ve buna göre emekli maaşı bağlanmaktadır.

Örneğin; eğer kişinin normal koşullarda alacağı emekli maaşı 1.250 TL ise, kısmi emeklilik olan 4500 günden emeklilikte maaş bin TL’ye düşecektir. Genel olarak 2019 senesinde 4500 günden verilen emeklilik maaşı 800 ve 1000 TL arasında değişmektedir. 4500 günden emeklilik maaşını yüksek alabilmek için primlerin yüksekten yatmış olması gerekmektedir. Emeklilik hesaplaması yapılırken, kişinin aldığı maaş ve primleri hesaplanmaktadır. 4500 günden emeklilik maaşı, 7 bin gün üzerinden hesaplanan emeklilik maaşından daha düşük olmaktadır.

 

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 08:41
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