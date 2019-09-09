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45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor

Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev baraj olan ve 1974 yılında faaliyete başlayan Keban Barajı'nda bugüne kadar 26 milyar dolar tutarında 260 milyar kilovatsaat enerji üretildi

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:05
45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor

Keban Barajı hidroelektrik santralinde (HES) 45 yılda 260 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi.

Yapımına 1965 yılında başlanılan 1974'te ilk 4 büyük türbini, 1981'de ise diğer 4 türbini devreye giren Keban Barajı'nda yıllık yaklaşık 6 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştiriliyor.

1950'lerde Hirfanlı ve Sarıyar barajlarının yapımında tecrübe kazanan Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev baraj olan Keban Barajı, 45 yılda 260 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine 26 milyar dolar katkı sağladı.

Keban Barajı ayrıca tarımda sulama ve balık üretimiyle de yöredeki vatandaşa önemli katma değer sağlıyor.

Dördüncü büyük göl

Barajın yapılmasıyla Elazığ'ın batı, kuzeydoğu ve doğu istikametinde 125 kilometre uzunluğunda 675 kilometrekare alanda 30 milyar ton kapasiteli dev bir göl oluştu. Keban Baraj Gölü bu özelliğiyle Türkiye'de yapay göllerde Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci, tüm göller baz alındığında ise Van Gölü, Tuz Gölü ve Atatürk Baraj Gölü'nün ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Gölün etrafında Elazığ ve çevre illerin halkının faydalandığı eğlence ve mesire yerleri yapılırken, göl üzerinden feribotla Elazığ'ın Ağın, Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçelerine de geçiş yapılıyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:05
  1. Van
  2. Tunceli
  3. Elazığ
  4. Keban Barajı hidroelektrik santrali
  5. elektrik enerjisi
  6. Keban Barajı
  7. Keban Baraj Gölü
  8. Atatürk Barajı

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