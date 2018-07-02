Bugün saat 05.09’da, Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi güneyinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisini alan sahil güvenlik, harekete geçti. Görevlendirilen sahil güvenlik korveti tarafından yeri tespit edilen lastik bot durduruldu. Botta bulunan 15'i Suriye, 7'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 6'sı Güney Afrika Cumhuriyeti, 5'i Afganistan, 5'i Irak, 3'ü Kongo, 1'i Gambiya, 1'i Gabon, 1'i Mali ve 1'i Gine uyruklu olmak üzere toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. 11'i kadın, 13'ü çocuk toplam 45 kaçak, sahil güvenlik korvetine alınarak kıyıya getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.