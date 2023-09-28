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Yerel 44 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Yerel

44 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 15:57:00 -
44 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Karabük'te 44 yılı aşkın hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "tasarlayarak öldürme" suçundan 44 yıl 7 ay 8 gün kesilmiş hapis cezası dolayısıyla Bartın İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan ve 30 Ocak'ta cezaevinden firar eden B.T'nin kentte olduğunu tespit etti.

Hükümlü belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen firari cezaevine gönderildi.

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