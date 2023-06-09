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Spor 44. Uluslararası Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği heyecanı başlıyor…
Spor

44. Uluslararası Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği heyecanı başlıyor…

Yeniakit Publisher
2023-06-09 00:28:00 -
44. Uluslararası Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği heyecanı başlıyor…

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 44'üncüsü düzenlenecek Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, farklı branşlarda yüzlerce sporcunun katılımıyla yine adından sıkça söz ettirecek.

 

ALİ MUHİTTİN ESMER/ERZİNCAN

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 44'üncüsü düzenlenecek Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, farklı branşlarda yüzlerce sporcunun katılımıyla yine adından sıkça söz ettirecek.

Her sene Erzincan’ın doğasıyla sporcuları büyüleyen şirin ilçesi Kemaliye’ye yüzlerce sporcu gelerek adrenalin sınırlarını zorluyor.

Bu yıl yine büyük bir heyecana sahne olacak şenlik kapsamında birbirinden zor parkurlar sporcuları bekliyor olacak.
23-24-25 Haziran’da başlayacak olan Spor şenliği için geri sayım başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu yıl özellikle koşu parkurlarındaki yenilikler ise sporcuların beğenisine sunulacak.

Kemaliye'deki düzenlenecek parkur bilgileri ise şöyle:

Kemaliye Silk Road UTM 50K Solo, Kemaliye Silk Road UTM 50K Duo, Kemaliye – Eğin Mountain Vertical Kilometer Run 5K ⬆️1040m, Kemaliye – Eğin Mountain Trail Hike 20KM ⬆️1300m, Kemaliye – Eğin Mountain Trail Hike 20KM ⬆️1300m, Kemaliye Taşyolu Koşusu- Kemaliye Stone Road Run 22 Km, Kemaliye – Eğin Mountain Vertical Kilometer Run 5K ⬆️1040m, Kemaliye Karanlık Kanyon Koşusu – Kemaliye Dark Canyon Run 10 Km, Kemaliye Şenlik Koşusu – Festival Run 5 Km parkurları yine büyük bir yarışa sahne olacak.

Şenlik kapsamında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi buse jamp, wingsuit, atlayışları da gerçekleştirilecek.  

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