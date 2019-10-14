44 sanatçıdan skandal çağrı! Aralarında PKK sempatizanı isimler var

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı aralarında Ferhat Tunç, Aynur Doğan ve Suavi’nin de olduğu 44 sanatçı “Savaşı durdurun” başlıklı change org da bir imza kampanyası başlattı.

Kürtçe ve İngilizce olarak yayınladılar

Kürtçe ve İngilizce olarak da yayınlanan metinde şu ifadeler yer aldı: “Militarist politika ve söylemlere, savaş ve yıkıma karşı olmak için çok güçlü gerekçemiz var ”biz sanatçıyız!” Hiçbir dayatma, baskı ve inkarı kabul etmiyoruz. Bütün halklar, inançlar, farklılıklar kültürel zenginliklerimizdir. Egemen olmak, istila etmek, ele geçirmek değil…Barış ortamında; kardeşliğin, paylaşımın, demokrasinin hakim olduğu bir yaşam istiyoruz. Artık yeter! Ölüm görmek, acı çekmek istemiyoruz. Savaşa, yalana, talana hayır!”

İşte skandal metne imza atan 44 isim

Kampanyada imzası bulunan isimler şöyle:

1. Deniz Türkali

2. Ahmet Telli

3. Aynur Doğan

4. Ferhat Tunç

5. Yelda Abbasi

6. Şivan Perwer

7. Civan Haco

8. Diyar

9. Suavi

10. Tara Jaff

11. Sergi Lopez Ayats

12. Adnan Kerim

13. Kemal Ulusoy

14. Haşim Aydemir

15. Rugeş Kırıcı

16. Mikail Arslan

17. Julide Kural

18. Ezel Akay

19. Selim Temo

20. Beser Şahin

21. Ghotbedin Sadeghi

22. Özcan Alper

23. Önder Çakar

24. Ahmet Güleryüz

25. Nejla Demirci

26. Rêber Doskî

27. Pervin Çakar

28. Alba Sottora Cluç

29. Xero Abbas

30. Mizgin Tahir

31. Pınar Aydınlar

32. Bülent Turan

33. Hayko Bağdat

34. Emekçi

35. Genim

36. Eleonore Fourniau

37. Xelil Xemgin

38. Ali Baran

39. Zehra Doğan

40. Kazım Öz

41. Medet Dilek

42. Serhat Kural

43. İlham Bakır

44. Özkan Küçük