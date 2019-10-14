44 sanatçıdan skandal çağrı! Aralarında PKK sempatizanı isimler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 9 Ekim'de, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na 44 sanatçı karşı çıktı.14 Ekim 2019 Pazartesi 20:29
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı aralarında Ferhat Tunç, Aynur Doğan ve Suavi’nin de olduğu 44 sanatçı “Savaşı durdurun” başlıklı change org da bir imza kampanyası başlattı.
Kürtçe ve İngilizce olarak yayınladılar
Kürtçe ve İngilizce olarak da yayınlanan metinde şu ifadeler yer aldı: “Militarist politika ve söylemlere, savaş ve yıkıma karşı olmak için çok güçlü gerekçemiz var ”biz sanatçıyız!” Hiçbir dayatma, baskı ve inkarı kabul etmiyoruz. Bütün halklar, inançlar, farklılıklar kültürel zenginliklerimizdir. Egemen olmak, istila etmek, ele geçirmek değil…Barış ortamında; kardeşliğin, paylaşımın, demokrasinin hakim olduğu bir yaşam istiyoruz. Artık yeter! Ölüm görmek, acı çekmek istemiyoruz. Savaşa, yalana, talana hayır!”
İşte skandal metne imza atan 44 isim
Kampanyada imzası bulunan isimler şöyle:
1. Deniz Türkali
2. Ahmet Telli
3. Aynur Doğan
4. Ferhat Tunç
5. Yelda Abbasi
6. Şivan Perwer
7. Civan Haco
8. Diyar
9. Suavi
10. Tara Jaff
11. Sergi Lopez Ayats
12. Adnan Kerim
13. Kemal Ulusoy
14. Haşim Aydemir
15. Rugeş Kırıcı
16. Mikail Arslan
17. Julide Kural
18. Ezel Akay
19. Selim Temo
20. Beser Şahin
21. Ghotbedin Sadeghi
22. Özcan Alper
23. Önder Çakar
24. Ahmet Güleryüz
25. Nejla Demirci
26. Rêber Doskî
27. Pervin Çakar
28. Alba Sottora Cluç
29. Xero Abbas
30. Mizgin Tahir
31. Pınar Aydınlar
32. Bülent Turan
33. Hayko Bağdat
34. Emekçi
35. Genim
36. Eleonore Fourniau
37. Xelil Xemgin
38. Ali Baran
39. Zehra Doğan
40. Kazım Öz
41. Medet Dilek
42. Serhat Kural
43. İlham Bakır
44. Özkan Küçük
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