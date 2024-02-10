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Spor 43 yaşındaki Yattara, O takıma imza attı
Spor

43 yaşındaki Yattara, O takıma imza attı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 22:02:00 -
43 yaşındaki Yattara, O takıma imza attı

Trabzonspor’un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, Sivas’ta bulunan süper amatör spor kulüplerinden İmranlıspor’a transfer oldu.

Trabzonspor’da yıllarca futbol oynayan ve taraftarın da sevgisini kazanan İbrahim Yattara, futbol hayatına Sivas’ta faaliyet gösteren amatör bir spor devam etme kararı aldı.

Bu kapsamda Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi’nden Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek için mücadele eden İmranlıspor’a transfer oldu. İmranlıspor Kulübü, Gineli eski milli futbolcu ile play-off maçları süresince sözleşme imzaladı. İstanbul’da gerçekleşen imza töreninde İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ile Kulüp Avukatı Enes Yüksel de hazır bulundu.

18 Şubat’ta başlayacak play-off mücadelelerinde forma giyecek olan İbrahim Yattara’nın önümüzdeki günlerde İmranlı’ya giderek takımla tanışması ve çalışmalara başlayacağı öğrenildi. 

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