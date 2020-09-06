  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 43 yaşında tekrar sahalara dönüyor
Spor

43 yaşında tekrar sahalara dönüyor

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, amatör futbola destek olmak ve amatör liglere dikkat çekmek amacıyla Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde 9. Grup’ta yer alan Vefaspor ile tekrar futbol oynamak üzere anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:38:00 -
43 yaşında tekrar sahalara dönüyor

43 yaşındaki Karan, Vefaspor ile yaptığı anlaşma amacının sadece amatör kulüplerin ayakta kalabilmesine dikkat çekmek olduğunu anlaştı . Profesyonel futbolun bel kemiğinin amatör kulüpler olduğunu dile getiren Karan, “Hiç yoksa bugün 2 binden fazla amatör futbol kulübü var. Hepsinin çalışanı, emek vereni, futbolcusu, yönetimi var. Pandemi sürecinde en çok derdi bu kulüpler çekti, çekiyor. Futbola vefamı böyle göstermek istedim” dedi. Ümit Karan, futbolu bırakan birçok profesyonel oyuncunun amatör futbol takımlarına destek vermesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: “Türkiye’de birçok takımdan teknik direktörlüğünü yapmam için teklif aldım. Fakat spora, futbola vefa borcumuz var” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu
Medya

Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu

Ahlaksız dizileri ile toplum aile yapısının kuyusunu kazan Yahudi menşeili FOX TV’nin rezillikleri bitmiyor. RTÜK’ün umursamaz tavrı nedeniy..
İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları
Dünya

İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları

Yunanistan'da yapılan ankette, vatandaşların yüzde 47.1'i Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...
Siyaset

Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fransa, her aklına geleni yapabileceğini zannediyor. Doğu Akdeniz yetmiyor, aynı zamanda Irak’ta da birta..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı