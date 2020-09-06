43 yaşında tekrar sahalara dönüyor

43 yaşındaki Karan, Vefaspor ile yaptığı anlaşma amacının sadece amatör kulüplerin ayakta kalabilmesine dikkat çekmek olduğunu anlaştı . Profesyonel futbolun bel kemiğinin amatör kulüpler olduğunu dile getiren Karan, “Hiç yoksa bugün 2 binden fazla amatör futbol kulübü var. Hepsinin çalışanı, emek vereni, futbolcusu, yönetimi var. Pandemi sürecinde en çok derdi bu kulüpler çekti, çekiyor. Futbola vefamı böyle göstermek istedim” dedi. Ümit Karan, futbolu bırakan birçok profesyonel oyuncunun amatör futbol takımlarına destek vermesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: “Türkiye’de birçok takımdan teknik direktörlüğünü yapmam için teklif aldım. Fakat spora, futbola vefa borcumuz var” dedi.