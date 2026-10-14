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Kobi 43 projeye 260 milyon avroluk destek
Kobi

43 projeye 260 milyon avroluk destek

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43 projeye 260 milyon avroluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın IPA II döneminde, 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro finansman sağlandı.

Türkiye’nin sanayi ve teknoloji altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen Rekabetçi Sektörler Programı’nda ikinci dönem sona eriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın (RSP) IPA II döneminde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro finansman sağlandı.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji altyapısını güçlendirmek ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla hayata geçirilen Rekabetçi Sektörler Programı’nda ikinci dönem sona eriyor. Program kapsamında "İnovasyonu Etkiye Dönüştürmek" temalı kapanış konferansı yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.

Etkinlik, kamu, özel sektör, akademi ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile proje yürütücülerini de bir araya getirecek.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenecek konferansın açılışında, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile AB Türkiye Delegasyonu Küresel Bağlantısallık, Kapsayıcı Büyüme ve Yeşil Kalkınma Bölüm Başkanı Valentina di Sebastiano'nun da yer alması öngörülüyor.

 

260 milyon avro finansman sağlandı

Programın IPA II döneminde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro finansman sağlandı. Otonom araç teknolojilerinden hedefli kanser tedavilerine, dijital fabrikalardan yapay zeka uygulamalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yürütülen projeler kapsamında Türkiye genelinde önemli çıktılar elde edildi. 3 binden fazla yeni istihdam oluşturulurken, 25 yeni AR-GE ve teknoloji altyapısı kuruldu. 98 inovasyon ve teknoloji transfer yapısı desteklendi. 1113 KOBİ'ye doğrudan hizmet verildi. 40 yeni ürün ticarileştirilerek ekonomiye kazandırıldı.

 

Geleceğin inovasyon stratejileri tartışılacak

Gün boyu sürecek konferansta Türkiye'nin sanayi ve inovasyon ekosistemine yön verecek üç ana panel düzenlenecek. "İmalat Sanayinde Dijitalden Verimliliğe: Dönüşümün İzleri" panelinde dijital dönüşümün üretim ve verimlilik üzerindeki etkileri ele alınacak. "Geleceği Finanse Etmek: IPA Sonrasında İnovasyonu Sürdürmek:" panelinde IPA dönemi sonrasında finansman modelleri ve uluslararası finans kuruluşlarının rolü değerlendirilecek. "Stratejik İnovasyonu Ölçeklendirmek: Rekabetçilik ve Dayanıklılık:" başlığındaysa inovasyonun ölçeklendirilmesi ve ekonomik dayanıklılık masaya yatırılacak.

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