43. MODEF EXPO Fuarı 20-25 Temmuz'da düzenlenecek

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6-11 Nisan'da yapılması planlanan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 43. MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın 20-25 Temmuz'da düzenleneceği bildirildi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, düzenlediği basın toplantısında, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan itibaren piyasalarda canlanma olduğunu söyledi.

Uğurdağ, fuarı 6-11 Nisan'da düzenleme kararını aldıklarını ancak Kovid-19 süreci nedeniyle ertelediklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bursa'nın büyük ihtiyaç duyduğu 43. İnegöl Mobilya Fuarı'nı 20-25 Temmuz'da gerçekleştireceğiz. Yarın sabahtan itibaren 43. İnegöl Mobilya Fuarı ile ilgili reklam ve tanıtım organizasyonlarımıza başlayacağız. Dünya mobilya sektörünü 20-25 Temmuz tarihlerinde İnegöl'de buluşturacağız. Tarihimizin İnegöl'e ve İnegöl ekonomisine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm hijyen ve sağlık kurallarına uyarak bu süreci atlatmamız gerekiyor. Bizler de bu fuara çok ciddi şekilde hazırlanacağız."

Fuarda 180 katılımcının yer alacağını dile getiren Uğurdağ, "Çok ciddi talep vardı, birçok firmamız katılmak istedi. Mevcut alanımızla 180 dolayında firmamızla fuarımızı gerçekleştireceğiz. Ekonomik ve sosyal hayatımız devam ediyor." dedi.

Uğurdağ, uçuşların başlamasıyla yurt dışından da ciddi katılım beklediklerini belirterek, "20 Temmuz'a kadar birçok ülke ile uçuş yasağı kalkmış hale gelecektir. Biz de düzenlediğimiz dış alım heyeti organizasyonlarımızla fuarımıza katılım sağlayacağız. Geçen senelerde olduğu kadar bir sayıya ulaşamayacağımızın farkındayız, kontrollü çalışacağız. Sağlıklı bir ortamda fuarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.