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Gündem 43 ilin geçiş noktasında yoğunluk
Gündem

43 ilin geçiş noktasında yoğunluk

'Kilit kavşak' olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 02:53:00 -
43 ilin geçiş noktasında yoğunluk

Kurban Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

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