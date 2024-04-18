425 Bin TL’ye sıfır otomobil müjdesi: Fiat Egea 438 binden satışlar başladı! Piyasada ortalığı karıştırdı
Devlet, yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlara otomobil alımında ÖTV indirimi sağlıyor. Söz konusu indirimle birlikte sıfır otomobil fiyatları 425 bin liraya kadar düşüyor. Peki, hangi model araç ne kadar? İşte merak edilenler…
Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler, 5 senede bir kereye mahsus olmak üzere sıfır otomobil alımlarında ÖTV indiriminden yararlanabiliyor. Bu kapsamda, otomobil fiyatları 425 bin TL’ye kadar düşerek büyük alım fırsatı yaratıyor. Peki, hangi otomobil ne kadar? İşte cevabı...
ÖTV İNDİRİMLİ FİYAT EGEA FİYATLARI NİSAN 2024
Urban 1.4 Fire 95 HP 425 bin 900 lira
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 541 bin 157 lira
Urban 1.6 M.Jet 130 HP 568 bin 472 lira
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 616 bin 157 lira
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Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 672 bin 698 lira
Lounge 1.4 Fire 95 HP 451 bin 341 lira
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 566 bin 694 lira
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 641 bin 620 lira
Limited 1.4 Fire 95 HP 476 bin 805 lira
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 667 bin 083 lira
ÖTV İNDİRİMLİ 2024 MODEL FİAT EGEA CROSS FİYATLARI NİSAN 2024
Street 1.4 Fire 95 HP 438 bin 842 lira
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 616 bin 620 lira
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 673 bin 101 lira
Urban 1.4 Fire 95 HP 459 bin 675 lira
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 637 bin 453 lira
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 693 bin 935 lira
Lounge 1.4 Fire 95 HP 485 bin 138 lira
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 662 bin 916 lira
Limited 1.4 Fire 95 HP 510 bin 601 lira
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 688 bin 379 lira
ÖTV İNDİRİMLİ 2024 MODEL FİAT EGEA CROSS WAGON FİYATLARI NİSAN 2024
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 647 bin 638 lira
Lounge 1.0 Firefly 100 HP 593 bin 472 lira
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 673 bin 101 lira
ÖTV İNDİRİMLİ 2024 MODEL RENAULT CLİO FİYATLARI NİSAN 2024
Equilibre 1.0 Tce 90 Hp 450 bin lira
Equilibre 1.0 Tce ECO 100 Hp 474 bin lira
Equilibre 1.0 Tce X-Tronic 90 Hp 497 bin lira
Evolution 1.0 Tce X-Tronic 90 Hp 509 bin lira
Techno Esprit Alpine 1.0 Tce X-Tronic 90hp 568 bin lira
Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145hp 692 bin 900 lira
ÖTV İNDİRİMLİ 2024 MODEL RENAULT MEGANE FİYATLARI NİSAN 2024
Joy 1.3 TCe 140 bg 547 bin lira
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 595 bin 900 lira
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 606 bin 900 lira
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 659 bin lira
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 692 bin 900 lira
karamaninsesi aktardı.
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