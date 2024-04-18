425 Bin TL’ye sıfır otomobil müjdesi: Fiat Egea 438 binden satışlar başladı! Piyasada ortalığı karıştırdı

Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler, 5 senede bir kereye mahsus olmak üzere sıfır otomobil alımlarında ÖTV indiriminden yararlanabiliyor. Bu kapsamda, otomobil fiyatları 425 bin TL’ye kadar düşerek büyük alım fırsatı yaratıyor. Peki, hangi otomobil ne kadar? İşte cevabı...

ÖTV İNDİRİMLİ FİYAT EGEA FİYATLARI NİSAN 2024

Urban 1.4 Fire 95 HP 425 bin 900 lira

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 541 bin 157 lira

Urban 1.6 M.Jet 130 HP 568 bin 472 lira

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 616 bin 157 lira

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Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 672 bin 698 lira

Lounge 1.4 Fire 95 HP 451 bin 341 lira

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 566 bin 694 lira

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 641 bin 620 lira

Limited 1.4 Fire 95 HP 476 bin 805 lira

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 667 bin 083 lira

ÖTV İNDİRİMLİ 2024 MODEL FİAT EGEA CROSS FİYATLARI NİSAN 2024

Street 1.4 Fire 95 HP 438 bin 842 lira

Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 616 bin 620 lira

Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 673 bin 101 lira

Urban 1.4 Fire 95 HP 459 bin 675 lira

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 637 bin 453 lira

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 693 bin 935 lira

Lounge 1.4 Fire 95 HP 485 bin 138 lira

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 662 bin 916 lira

Limited 1.4 Fire 95 HP 510 bin 601 lira

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 688 bin 379 lira



ÖTV İNDİRİMLİ 2024 MODEL FİAT EGEA CROSS WAGON FİYATLARI NİSAN 2024

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 647 bin 638 lira

Lounge 1.0 Firefly 100 HP 593 bin 472 lira

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 673 bin 101 lira

ÖTV İNDİRİMLİ 2024 MODEL RENAULT CLİO FİYATLARI NİSAN 2024

Equilibre 1.0 Tce 90 Hp 450 bin lira

Equilibre 1.0 Tce ECO 100 Hp 474 bin lira

Equilibre 1.0 Tce X-Tronic 90 Hp 497 bin lira

Evolution 1.0 Tce X-Tronic 90 Hp 509 bin lira

Techno Esprit Alpine 1.0 Tce X-Tronic 90hp 568 bin lira

Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145hp 692 bin 900 lira



ÖTV İNDİRİMLİ 2024 MODEL RENAULT MEGANE FİYATLARI NİSAN 2024

Joy 1.3 TCe 140 bg 547 bin lira

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 595 bin 900 lira

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 606 bin 900 lira

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 659 bin lira

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 692 bin 900 lira

karamaninsesi aktardı.

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