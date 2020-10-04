  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 42. Uluslararası Moskova Film Festivali devam ediyor
Aktüel

42. Uluslararası Moskova Film Festivali devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-04 20:33:44 -
42. Uluslararası Moskova Film Festivali devam ediyor

MOSKOVA (AA) - 42. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde film gösterisi öncesi basın toplantısı düzenlendi.

"Gölgeler İçinde" filminin yönetmeni Erdem Tepegöz, toplantıda yaptığı konuşmada, filmiyle festivaldeki yarışmaya katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Filminin senaryosunun herhangi bir kaynağa dayandırılmadığına dikkati çeken Tepegöz, felsefe ve bilim kurgu kitapları okumayı sevdiğini dile getirdi.

Rus bilim kurgu romanlarını önceden okuduğunu belirten Tepegöz, "Bu romanlardan etkilenmiştim. Bunlar yaptığım işlere elbette yansıyor.” dedi.

Tepegöz, filmlerinde karakter anlatım tarzını seçtiğini anlatarak, "Gölgeler İçinde de ana karakter film boyunca takip ediliyor. Ana kahraman başka karakterlerle temas ettiğinde ancak diğer hayatlara bakılabiliyor.” diye konuştu.

Filmin Gürcistan’da Sovyetler Birliği döneminden kalma bir maden fabrikasında çekildiğini aktaran Tepegöz, çekimlere başlamadan önce fabrika çalışanlarıyla sohbet ettiğini söyledi.

Tepegöz, bu fabrikanın çalışma sürecini filme yansıtmaya çalıştığını dile getirerek, "Benim sinemadaki görevim, sorunlara çözüm bulmak değil, soru sormak ve sorunları gün üzüne çıkarmaktır.” ifadelerini kullandı.

42. Uluslararası Moskova Film Festivali, 8 Ekim'de sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Gündem

BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!

İsrail ile kolkola giren Mısır ‘dost kazığı’ yedi. Ülkenin en önemli tcari kaynağı olan Süveyş Kanalı’na BAE’den rakip geldi.Tel Aviv ve Abu..
Azerbaycan duyurdu: Biraz önce vurduk
Dünya

Azerbaycan duyurdu: Biraz önce vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yaşanan son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.
Putin'i sarsacak Ermenistan gelişmesi
Dünya

Putin'i sarsacak Ermenistan gelişmesi

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında çatışmalar devam ederken Rusya'nın sinsi bir planının ortaya çıktığı iddia edildi.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay