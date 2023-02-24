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Siyaset 42 köye erişim yok
Siyaset

42 köye erişim yok

Kar yağışı nedeniyle Rize ve Artvin'de 42 köye erişim kapandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 11:50:00 -
42 köye erişim yok

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İkizdere ilçesinde 25, Çamlıhemşin'de 9 ve Ardeşen'de 1 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolları açmak için 13 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Artvin'de de kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ardanuç'ta 5, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde birer köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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