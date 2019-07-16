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42. Güzelyurt Portakal Festivali’nde kan bağışı kampanyası

KKTC’de gerçekleşen 42.

16 Temmuz 2019 Salı 11:22
42. Güzelyurt Portakal Festivali’nde kan bağışı kampanyası

KKTC’de gerçekleşen 42. Güzelyurt Portakal Festivali’nde yapılan kan bağışı kampanyası ile 125 ünite kan toplandı.


KKTC’de yoğun ilgi ile gerçekleşen 42. Güzelyurt Portakal Festivali’nin sağlık sponsoru olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, festival boyunca yaptığı kan bağışı kampanyası yanında halka ücretsiz cilt analizi, şeker ve tansiyon ölçümü yaparak festivalde sağlık hizmeti verdi.


Hedef kan bağışına destek ve dikkat çekmek


Yılda bir defa veya iki kez yapılacak olan kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilmekte. Üniversite hastanesi kan bağışına dikkat çekmek ve kan toplamaya destek olmak için yıllardır gerçekleşen festivallerde kan bağışı kampanyası düzenlemekte.


Bu hedef ile 42. Güzelyurt Portakal Festivali’nde 125 ünite kan toplayarak kan bağışına destek olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi standında görev alan personel adına açıklamada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri İdari Amiri Mutlu Atasayan kan bağışının önemine dikkat çekti.


“Hedefimiz, halka sağlık hizmeti sağlamak”


Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri idari amiri Mutlu Atasayan, her zaman gerek sağlık hizmetinde gerekse sosyal sorumluluk alanında halka katkı sağlama hedefinde olduğunu belirtti. Güzelyurt Dispanseri’nin açıldığı yıldan itibaren de üniversite hastanesinin Güzelyurt Portakal Festivali’nde sağlık sponsoru olduğunu belirtti. Mutlu Atasayan sözlerine şöyle devam etti: “Yakın doğu üniversite hastanesi Aralık 2015 tarihinden itibaren Güzelyurt Dispanseri olarak Güzelyurt kentinde hizmet vermeye başladı. Açıldığı tarihten itibaren bölgedeki gerek sivil toplum örgütleri gerek kamu kurumları ve gerekse Güzelyurt belediyesi ile sıkı bir iş birliği içerisine girdi. Bölgede yapılan etkinliklerde gerek sağlık hizmeti alanında gerekse sosyal sorumluluk alanında olsun bölge halkına katkı yapmayı hep görev saydı. 10 gün süren festival boyunca festivalde kurduğumuz standımızda bin kişiye aşkın insana şeker testi ve tansiyon ölçümü yapıldı. Festival boyunca çıkan sağlık vakalarına ambulansımız ve sağlık personelimizce müdahale edildi. Ayrıca en önemlisi toplumumuzda büyük bir sıkıntı olan ve ihtiyaç duyulan kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. 125 ünite kan alınarak gerekli mercilere teslim edildi.”

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:22
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