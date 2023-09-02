42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 30'u tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 30'u tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Muğla ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda; biri yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
18'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise; biri yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
13’ü tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi." (İLKHA)