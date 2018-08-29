42 düzensiz göçmen yakalandı
Yayladağı ilçesinde Suriye'den, Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:25
Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Hamuttepe ve Belengöz hudut karakolu sorumluluk sahalarında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.
Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 18 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.
Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy ve Kışlak Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 24 kişiyi yakaladı.
Yakalanan 42 düzensiz göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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