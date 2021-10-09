411 Ertuğrul, utanmadan 'laiklik' diyor!

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"411 el kaosa kalktı" manşetinin sahibi Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 13 yıl sonra "laiklik" üzerinden sopa göstermeye kalktı.

Özkök, "Çok teşekkürler İsmail Bey, sayende ilk 4 madde yazıldı" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanlığı İstişare Heyeti Üyesi İsmail Kahraman'ı hedef aldı.

Hürriyet gazetesinde, "411 el kaos için kalktı" manşetini atıp, "Türkiye'yi bölen türban, 518 milletvekilinin 411'inden 'kabul' gördü. Anayasa paketi meclisten geçti. Kutuplaşma endişe yaratıyor." ifadelerini kullanan Özkök, utanmadan "laiklik" vurgusu yaptı.

İsmail Kahraman'ı konu edinen Özkök, "Kahraman, durup dururken şunu söyledi: “Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilemezlik şartı kaldırılmalı, dindar bir anayasa yapılmalı...” Bu sözlerin asıl hedefi açık açık 'Laiklik' ilkesiydi..." dedi.

Özkök, CHP yandaşı Metropoll'ü kaynak göstererek, yazısına şöyle devam etti:

"Türkiye laiktir ve laik kalacaktır. İlk 4 madde tartışması sürerken, Türkiye’nin önde gelen ve en güvenilir araştırma şirketlerinden biri olan Metropoll’ün laiklik üzerine eylül ayında yaptığı anketin sonucu geldi. Şirket insanlara şu soruyu sordu: 'Din işleri ile devlet işlerinin ayrılması anlamında laikliğin Türkiye için gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?' İşte laiklik sorusuna

Türkiye’nin cevabı:

YÜZDE 69.0: Evet, gerekli görüyorum.

Yüzde 25.8: Gerekli görmüyorum.

Yüzde 5.3: Hayır, görmüyorum.

Araştırmanın daha da ilginç sonucu şuydu:

AKP’ye oy verenlerin yüzde 56’sı...

* MHP’ye oy verenlerin yüzde 76.7’si...

* Ve Saadet Partisi’ne oy verenlerin yüzde 63.5’i “laikliği gerekli” gördüğünü söylüyor."