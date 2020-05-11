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Yaşam

41 yıl önce şehit olan komiserin naaşı olduğu gibi duruyor

Kars'taki Karakurt Barajının taşmasıyla kabri su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan şehit Komiser Natık Karadeniz'in naaşı resmi törenle Mersin'e nakledildi. Şehidin naaşını mezardan çıkaran görevliler şehidinin bedeninin ve kefenin aradan geçen 41 yıla rağmen çürümediğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:20:00 - 2020-05-11 10:26:36

41 yıl önce Mersin’de bir terör olayında şehit düşen Natık Karadeniz’in naaşının mezardan çıkarıldığı sırada vatandaşlar tarafından çekilip sosyal medyaya atılan bir videoda, bedeninin hiç bozulmadığı ve halen kefeninde sağlam durduğu söylenmesi dikkat çekti.

Bu anlar mezarlıkta bulunan vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı

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