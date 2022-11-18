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Ekonomi 4,1 milyar lira katkı sağlayacak dev proje! Türkiye'de ilk dünyada beşinci: Dev barajda elektrik üretilecek!
Ekonomi

4,1 milyar lira katkı sağlayacak dev proje! Türkiye'de ilk dünyada beşinci: Dev barajda elektrik üretilecek!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle su tutmaya başlayacak. Dev barajda çalışmalar sona gelinirken, elektrik üretmeye başladığında ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar TL katkı sağlamış olacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 09:47:00 - 2022-11-18 10:21:06
4,1 milyar lira katkı sağlayacak dev proje! Türkiye'de ilk dünyada beşinci: Dev barajda elektrik üretilecek!

İlçe merkezinin baraj suları altında kalacak olması nedeniyle, yeni yerleşim yerine taşınmalar devam ederken, barajın su tutması için tarih belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım Salı günü, sus tutma merasimi yapılması planlanıyor.

2.5 MİLYON VATANDAŞIMIZIN YILLIK ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından Yusufeli Barajı ve HES projesinin videosunu paylaştı. Bakan Kirişci videoyu, "Dünyanın 5'inci en yüksek barajı, 2,5 milyon vatandaşımızın yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yusufeli barajı açılıyor. Suyun gücü milletle buluşuyor" notuyla paylaştı.

9 YILDA TAMAMLANDI

Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı 9 yıllık serüvenin ardından tamamlanmak üzere. Barajı'nın temeli 26 Şubat 2013 yılında atılırken, 275 metreyle yüksekliğindeki baraj gövdesinin inşaatı ise 20 Haziran 2014 tarihinde başladı. Barajın gövdesinin beton döküm işlemi ise 10 Temmuz 2018 tarihinde start aldı. Gövde betonu çalışmaları ise 24.Haziran 2021 tarihinde sona erdi.

4 BİN PERSONEL ÇALIŞTI

Tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesaisi yaptı. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında gerçekleştirilen proje, ülkemizin prestij projeleri arasında yer alıyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK 4,1 MİLYAR TL KATKI SAĞLAMIŞ OLACAK

Yusufeli barajı tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 4,1 milyar lira katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

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