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Yerel 41 keş ve torbacı enselendi
Yerel

41 keş ve torbacı enselendi

Yeniakit Publisher
2024-06-04 08:58:00 -
41 keş ve torbacı enselendi

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile yaptığı mücadelede 41 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 27 Mayıs – 2 Haziran 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 38 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 41 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda ise 10 adet sentetik ecza, 60 gram esrar, 124 gram metamfetamin, 157 gram bonzai, 11 gram skunk, 72 adet ecstasy, 1 gram kokain ve 70 kök kenevir ele geçirildi.

Uyuşturucuya geçit yok!
Uyuşturucuya geçit yok!

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Uyuşturucuya geçit yok!


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