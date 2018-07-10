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40’lı yaşların üzerindekiler için en ideal 10 gıda

Kendinizi zıpkın gibi hissettirecek diyet gıda tercihleri yazımızda...

10 Temmuz 2018 Salı 23:11
40’lı yaşların üzerindekiler için en ideal 10 gıda

Yaşlandıkça, sağlığımız adına bazı şeylerin daha fazla dikkat gerektirdiği bir sır değildir. Örneğin, kalbinize, kilonuza , hatta ruhunuza daha iyi bakmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Ayrıca beyin fonksiyonlarınızada iyi baktığınızdan emin olmalısınızdır. Bunları uygulamanın birçok yolu var , ancak doğru bir strateji için doğru gıdaları seçtiğinizden emin olmanız gerekmektedir. Uygun zihinsel gıdalar, 40'lı yaşlarınıza girerken keskin bir zihne bir şekilde koruyabilir, bu nedenle bazı uzmanlara noggin'inizi güçlü tutmak için ne yemeniz gerektiği hakkında konuştuk. 

1) Vahşi somon

Dört gramlık bir somon porsiyonu, beynin donanımı için yağ görevi gören yaklaşık 2,000 miligramlık DHA ve EPA'ya sahiptir. Beslenme ve Siz yazarı diyetisyen Joan Salge Blake, haftada en az iki porsiyon yağlı balık almayı hedefliyor .

2) Yaban mersini

Yaban mersini, gri cevheriniz için antirust gibi düşünün. Nöronal ateşlenmelere neden olan serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlarla doludurlar. Bir fincan taze ya da donmuş yaban mersini bir gün yiyin , Denver'daki Cherry Creek Nutrition'dandiyetisyen Suzanne Farrell . Ek bir bonus olarak, yaban mersini libidonuz için harikalar yaratıyor .

3) Yeşil veya siyah çay

Çayda bulunan antioksidan kateşin, bellek, ruh hali ve odağı arttırarak beyin gücünü artıran kan akışını teşvik eder. Günde bir fincan taze demlenmiş çay içip sıcak veya buzlu. Şişelenmiş çaylar aynı etkiye sahip değildir.

4) Kepekli tahıllar

Beyin, gerçekleştirmek için sabit bir yakıt kaynağı (glikoz formunda) gerektiren bir fırındır. Elyaf açısından zengin kepekli tahıllar eşit bir akış sağlar ve B vitaminleri sinir sistemini besler. Blake ( yüreğiniz için en iyi yiyeceklerden biri olan ), kahverengi pirinç ve tam tahıllı ekmekler en iyi bahisleriniz, diyor Blake

5) Fasulye

Barbunya fasulyesi, glikoz seviyelerini stabilize eden ve beyin için sabit enerji sağlayan proteinle dolu kompleks karbonhidratlardır. Her çeşit fasulye yapsa da, böbrekler daha fazla omega-3'lere sahipler. Blake, her gün yarım bardak almayı hedefliyor. Ve burada yaşlandıkça yemeniz gereken bazı yiyecekler  .

6) Badem

Bademlerin bir onsunda, bir gün düşük bir seviyede zayıf bellek performansı ve bilişsel gerileme ile ilişkili olan E vitamini takviyesi için Nosh, enerji içkisinin yaratıcısı olan diyetisyen Sari Greaves diyor .

7) Mandıra

Süt ve sade yoğurt, protein ve B vitaminleri ile doldurulur ve düşük glisemik indekslere sahiptirler, bu da beyne dengeli bir enerji akışı sağladıkları anlamına gelir. Greaves, günde üç porsiyonun az yağlı veya yağsız mandırayı hedeflediğini söylüyor.

8) Avokado

Tekli doymuş yağlarla yüklü, avokado beyne kan akışını arttırır, daha iyi bilişsel işlevlere yol açar. Greaves, haftada iki kez bir 1/4 fincan yiyin diyor.

9) Bitter çikolata

Flavonoidler, kakaoda doğal bir besin, beyindeki kan akışını iyileştirir, bu da bilişsel işlevi artırmaya yardıı olur. Çikolatadaki kafein de konsantrasyonu artırır. Greaves, günlük hayatın bir onsunun karanlık çikolatanın tadını çıkarmasını sağlayın. İyi haber, çikolata ddakalbiniz için iyidir.

10) Zerdeçal

Zerdeçalın ana maddesi olan Curcumin, çeşitli kanıtlara göre bilişsel işlevlere karşı koyar. Tuz yerine yağsız etleri baharatlamak için zerdeçal kullanın. Ayrıca sebzeler, pilav ve salata sosları ile de iyi gider.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 23:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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