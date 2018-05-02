40’lı yaşların üzerindeki yetişkinler için en ideal 10 gıda

Yaşlandıkça, sağlığımız adına bazı şeylerin daha fazla dikkat gerektirdiği bir sır değildir. Örneğin, muhtemelen kalbinize, kilonuza, hatta ruhunuza daha iyi bakmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Ayrıca beyin fonksiyonlarınıza da iyi baktığınızdan emin olmalısınızdır. Bunları uygulamanın birçok yolu var, ancak doğru bir strateji için doğru gıdaları seçtiğinizden emin olmanız gerekmektedir. Uygun zihinsel gıdalar, 40'lı yaşlarınıza girerken keskin bir zihne sahip yapabilir. Bu nedenle bazı uzmanlara beyninizi güçlü tutmak için ne yemeniz gerektiğini sorduk. İşte tavsiyeleri...

1) VAHŞİ SOMON

Dört gramlık bir somon porsiyonu, beynin donanımı için yağ görevi gören yaklaşık 2,000 miligramlık DHA ve EPA'ya sahiptir. Diyetisyen Joan Salge Blake, haftada en az iki porsiyon yağlı balık yemeyi tavsiye ediyor. .

2) YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, nöronal ateşlenmelere neden olan serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlarla doludurlar. Bir fincan taze ya da donmuş yaban mersini her gün yiyin.

3) YEŞİL VE SİYAH ÇAY

Çayda bulunan antioksidan bellek, ruh hali ve odağı arttırarak beyin gücünü artıran kan akışını teşvik eder. Günde bir fincan taze demlenmiş sıcak veya buzlu çay için.

4) KEPEKLİ TAHILLAR

Beyin, sabit bir yakıt kaynağı (glikoz formunda) gerektiren bir fırındır. Elyaf açısından zengin kepekli tahıllar eşit bir akış sağlar ve B vitaminleri sinir sistemini besler. Blake, ( kalbiniz için en iyi yiyeceklerden biri olan ), kahverengi pirinç ve tam tahıllı ekmekleri tercih etmelisiniz, diyor.

5) FASULYE

Barbunya fasulyesi, glikoz seviyelerini stabilize eden ve beyin için sabit enerji sağlayan proteinle dolu kompleks karbonhidrattır. Blake, her gün yarım bardak yenmesini öneriyor.

6) BADEM

Vücudunuzdaki E vitamini miktarını artırmak için günde 30 gram badem tüketmelisiniz.

7) MANDIRA

Süt ve sade yoğurt, protein ve B vitaminleri ile doldurulur ve düşük glisemik indekslere sahiptirler. Bu da beyne dengeli bir enerji akışı sağladıkları anlamına gelir. Greaves, günde üç porsiyon az yağlı veya yağsız süt ürünü tavsiye ediyor.

8) AVOKADO

Tekli doymuş yağlarla yüklü, avokado beyne kan akışını arttırır, daha iyi bilişsel işlevlere yol açar. Greaves, haftada iki kez 1/4 fincan yiyin diyor.

9) BİTTER ÇİKOLATA

Kakao da doğal bir besin, beyindeki kan akışını iyileştirir. Bu da bilişsel işlevi artırmaya yardımcı olur. Çikolatadaki kafein de konsantrasyonu artırır. Ayrıca bitter çikolata kalbe zararlı değildir.

10) ZERDEÇAL

Zerdeçalın ana maddesi olan Curcumin, çeşitli kanıtlara göre bilişsel işlevlere karşı koyar. Yağsız etleri baharatlamak için zerdeçal kullanın. Ayrıca sebzeler, pilav ve salata sosları ile de iyi gider.