"400 Ukrayna mayını daha Türkiye'ye geliyor" paniği!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, çeşitli sorular üzerine Karadeniz'deki mayın tehlikesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Mayınları "hasmın belli bölgelere gemilerini getirmemesi için denize döşenen patlayıcılar" olarak tanımlayan Bakanlık kaynakları, "İki tip deniz mayınından bahsedilebilir. Bunlardan birincisi dip, diğeri ise demirli mayındır. Dip mayını tamamıyla denizin dibine dökülürken demirli mayın belli bir ağırlıkla atılan patlayıcılardır. Demirli mayınlar bazen düzgün dökülmemesi veya meteorolojik şartlar gibi dış etkenlerle demirlerinden veya tellerinden kurtularak akıntı, rüzgar ve dalgaya tabi olarak hareket etmeye başlar. Bunlar 'serseri/sürüklenen mayın' olarak nitelendirilir" şeklindeki teknik bilgiyi paylaştı.

"Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetleri artırıldı"

Çatışmaların başlamasının ardından Ukrayna'nın denizcilere yaptığı ilanlarla belli bölgeleri mayınladığını duyurduğunu belirten kaynaklar, daha sonra Rusya'nın da mesajla Ukrayna'nın döktüğü mayınların bir kısmının donanımlarından koparak "serseri mayın" olabileceğini ifade ettiğini hatırlattı.

Sonraki süreçte Deniz Kuvvetleri Komutanlığının NOTMAR yayımlayarak sürüklenen mayın riskine karşı Karadeniz'de seyir yapan tüm gemileri uyardığını belirten kaynaklar, "NOTMAR ile birlikte Deniz Kuvvetlerimiz Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerini artırdı" diye konuştu.

26 Mart'ta Garipçe, 28 Mart'ta ise İğneada açıklarında tespit edilen iki mayını hatırlatan kaynaklar, "Söz konusu iki mayın müteakip incelemelerde ihtiyaç duyulacak bilgilerin alınmasının ardından SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edildi. Tespit edilen mayınlara yönelik incelemeler hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin her yönüyle devam ediyor. Bu konuda kesin sonuçlara ulaşmadan herhangi bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gerekli her türlü tedbir alındı"

Sürüklenen mayın tehdidine karşı alınan tedbirlere de vurgu yapan kaynaklar, şu açıklamalarda bulundu:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak kimse zarar görmeden bu tehlikenin bertaraf edilmesine odaklanıyoruz. Bu kapsamda Karadeniz’de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Mayın tespiti halinde imha etmek üzere SAS timlerimiz ise yüksek hazırlık durumuna geçirildi. Diğer taraftan sürüklenen mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam ediliyor. Biz Karadeniz'de problemlerin bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında kıyıdaş ülkelerin iş birliği ve koordinasyonu içinde çözümünden yana olduğumuzu her zaman ifade ettik. Şu aşamada hem bizim hem kıyıdaş ülkelerin imkanlarının bu sorunu çözmeye yeterli olduğunu değerlendiriyoruz."

Karadeniz'de sürüklenen mayınlara yönelik çeşitli sayıların ortaya atıldığı belirtilerek bununla ilgili tam sayının sorulması üzerine kaynaklar, "Bu konuda telaffuz edilen rakamlara çok itibar etmemek gerekir. Çünkü mevcut durum çerçevesinde sağlıklı bir rakama ulaşmak mümkün gözükmüyor" yanıtını verdi.