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Dünya 400 milyon dolarlık yeni paket! ABD duyurdu
Dünya

400 milyon dolarlık yeni paket! ABD duyurdu

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Ukrayna'ya aralarında Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi ve gelişmiş top mühimmatının bulunduğu 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 21:00:00 -
400 milyon dolarlık yeni paket! ABD duyurdu

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Ukrayna'ya aralarında Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve gelişmiş top mühimmatının bulunduğu 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacaklarını bildirdi.

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili Biden yönetiminin Ukrayna’ya yapacağı yeni 400 milyon dolarlık askeri yardım paketine ilişkin detayları paylaştı.

Yetkili, bu pakette 4 HIMARS, bu sistemler için ek mühimmat, 3 ekipman kurtarma aracı, 1000 adet 155 milimetre top mermisi olduğunu söyledi.

Pakette yedek parça ve topçu atışlarına karşı savunma sistemlerinin de yer aldığını anlatan yetkili, verilecek 155 milimetre top mermilerinin öncekilere göre daha gelişmiş bir seri ve daha hassas güdüme sahip olduğunu belirtti.

HIMARS'ın sahada çok etkili olduğunu ifade eden yetkili, bu yeni verilecek 4 adetle birlikte Ukrayna’nın elindeki HIMARS sayısının 12'ye ulaşacağını bildirdi.

Yetkili, Rusya’nın, Ukrayna'ya verilen HIMARS’ları vurduğuna ilişkin iddiasını da yalanladı ve Ukrayna ordusunun halen daha önce verilen 8 sistemi kullanmaya devam ettiğini ileri sürdü.

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