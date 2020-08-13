400 kilogram kaldırmaya çalıştı! Canlı yayında dizleri kırıldı
Rusya'da 400 kilogram ağırlığını kaldırmaya çalışan halterci Alexander edykh'in dizleri canlı yayında kırıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da halterci Alexander Edykh'in 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Halterci Edykh'in dizleri canlı yayında kırıldı. O anları izleyenler gözlerine inanamadı.
Dizleri kırıldı
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde halterci, 400 kilogram ağırlığını kaldırmayı denedi. Halteri kaldırdığı sırada dizleri bükülen genç halterci acıyla bağırdı. Yere yığılan genç haltercinin dizlerinin ağırlığa dayanamayarak kırıldığı öğrenildi. Yaşanan kötü olay sonrası hastaneye kaldıran haltercinin 2 ay boyunca yatalak kalacağı belirtilirken dehşete düşüren görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.