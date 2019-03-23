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400 bin lirayı çaldılar, gazeteciye dil çıkardı

Konya’da girdikleri evde çelik kasadan 400 bin lira çaldığı iddia edilen Navruz Erkan ve akrabası Zülfiye Erkan tutuklandı. Adliyeye sevk edilirken çocuğunu kucağından bırakmayan şüphelilerden Navruz Erkan, gazetecilere dil çıkararak poz verdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:08
400 bin lirayı çaldılar, gazeteciye dil çıkardı

Konya'nın Çumra ilçesinde girdikleri evde çelik kasadan 400 bin lira çaldığı iddia edilen Navruz Erkan (41) ve akrabası Zülfiye Erkan (35), tutuklandı. Adliyeye sevk edilirken çocuğunu kucağından bırakmayan şüphelilerden Navruz Erkan, kendisini görüntüleyen gazetecilere dil çıkardı.

400 bin lirayı alıp kaçtılar

Olay, 9 Mart tarihinde Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İş adamı Ömer T.' nin evine giren kişiler, masa üzerinde duran anahtarlarla çelik kasayı açıp, içerisindeki 400 bin lirayı alarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarından şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan Navruz Erkan ve akrabası Zülfiye Erkan olduğunu tespit etti.

Gazetecilere dil çıkardı

Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi'nde oturan şüpheliler, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken çocuğunu kucağından bırakmayan Navruz Erkan, kendisini görüntüleyen gazetecilere dil çıkardı.

Çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları reddeden iki şüpheli tutuklandı. Navruz Erkan'ın tutuklanması üzerine çocuğunun diğer yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:08
  1. Konya

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