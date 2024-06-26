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Yaşam 400 bin lira değerindeki kablolar böyle çalındı
Yaşam

400 bin lira değerindeki kablolar böyle çalındı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 20:59:00 -

Ankara'da 3 kişi 400 bin lira değerindeki kabloları çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Ankara’da 3 kişi, bir fabrikada istiflenmiş 400 bin lira değerindeki bakır kabloları minibüse yükleyerek kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kahramankazan’daki bir fabrikada meydana geldi. İstiflenmiş bakır kabloların olduğu yere minibüsle yanaşan 3 kişi, dakikalar içinde 400 bin liralık kabloyu araçlarına yükleyip fabrikadan ayrıldı. Hırsızlık anı ise fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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