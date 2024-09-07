40 yıllık hatırı vardı! Artık yüzde 40'lık zammı var

Kahveye yapılacak yüzde 40'lık zam, milyonlarca kişiyi üzecek. Birçok kişinin günlük olarak tükettiği ve dolaplarında eksik etmediği bu ürün, zam haberleriyle beraber keyif kaçıracak gibi görünüyor. Enflasyon ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıkların artması, kahve fiyatlarına da yansımış durumda.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Türkiye'deki enflasyon ve uluslararası tedarik zincirindeki sorunlar sonunda kahveyi de etkiledi. Piyasada büyük bir paya sahip olan kahve üreticileri, gelecek hafta pazartesi gününden itibarıyla ürünlerine yüzde 40 zam yapma kararı aldı.

Temmuz ayında birçok ürüne gelen zamlar devam ederken, Türkiye'de son yıllarda artan kahve tüketimi, fiyatların da hızla yükselmesine neden oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, küresel tedarik zincirinde ciddi sorunlara yol açarken, Avrupa Birliği düzenlemeleri de Türkiye'deki kahve fiyatlarının daha da artmasına sebep olacak.

KAFEİN ÜRÜNLERİNE BÜYÜK ZAM

Özellikle Afrika’dan ithal edilen kahve çekirdeklerinin fiyatlarındaki tarihi artış, birçok kahve zincirinin yüzde 30 ila 40 arasında zam yapmasına neden olacak. Bu zam kararının Türkiye’deki yüzlerce şubesi olan Starbucks’a da yansıyacağı tahmin ediliyor. Kahve severlere kötü haberi veren Lavazza’nın başkanı Giuseppe Lavazza, fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtti.