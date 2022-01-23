40 yıllık CHP’liden daha mı iyi biliyorsun sen? Muharrem bombalıyor Abdüllatif cilalıyor!

Girdiği her seçini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bırakmadığı CHP’nin Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, partisinde demokrasi olduğu, AK Parti içinde ise bunun olmadığını savundu.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan sonradan CHP’li Şener, Öztürk'ün “İki parti arasında ne gibi farklar var?” sorusuna gerçeklikten uzak komedi gibi bir cevap verdi.

Muharrem İnce'den daha iyi tanıyor CHP'yi (!)

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce bile Kılıçdaroğlu’nun koltukta oturabilmek için her türlü numarayı yaptığını savunurken sonradan CHP’li Şener, ana muhalefet partisinde ‘parti içi demokrasi’ olduğunu ileri sürdü.

Şener şunları dile getirdi;

CHP'li bir milletvekili olarak oyumuzu kullandık. Aman Allah'ım cıvıl cıvıl ne kadar çok kişi var “Ben listeye girmek istiyorum” diyen ve propagandasını yapıyor. Genel merkez bir liste yapıyor, sonra bakıyoruz liste dışında bireysel olarak girmek isteyen çok fazla aday var. Bireysel olarak aday olanlar da listeye girebiliyor. Parti içi demokrasi var. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? AKP de bunu göremezsin. Örneğin; AKP'de bir milletvekili aday olmaya kalkarsa üstü çizilir ve bir daha milletvekili de olamaz.”