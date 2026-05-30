40 yıldır beraber yaşadığı kadını döverek öldürdü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan R.C. (73) 40 yıldır beraber yaşadığı M.Ü. (72) adlı kadını sopayla döverek öldürdü. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken suç aleti kanlı sopa delil dosyasına konuldu.
Dehşet olay, Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde meydana geldi. R.C. (73) 40 yıldır beraber yaşadığı M.Ü.'yü (72) ile yaşadığı tartışma sonrası kadını döverek öldürdü. Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede R.C.'nin suç aleti olduğu düşünülen kanlı sopa ekipler tarafından bulundu. R.C. jandarma ekiplerince gözaltına aldı. R.C., jandarmadaki işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.