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Spor 40 yaşında milli takımda!
Spor

40 yaşında milli takımda!

İtalya Seria A takımlarından Milan'da futbol hayatını sürdüren 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Ibrahimovic, Gürcistan ve İspanya ile oynanacak Dünya Kupası Eleme maçlarında forma giyecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 15:58:00 - 2021-11-02 16:03:07
40 yaşında milli takımda!

İtalya Seria A takımlarından Milan'da futbol hayatını sürdüren 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Ibrahimovic, Gürcistan ve İspanya ile oynanacak Dünya Kupası Eleme maçlarında forma giyecek.

Milan'ın 40 yaşındaki başarılı golcüsü, dizinden geçirdiği sakatlık nedeni ile Euro 2020'de forma giyememişti. Tedavi sürecinin ardından Serie A'daki son üç maçında gol atan ve ilerleyen yaşına rağmen hırsı ve golleriyle ön planda olan yıldız golcü için İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson "Tecrübeli oyuncuyu tabiki takımda görmek isteriz" açıklamasını yaptı.

İsveç Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde B grubunda 15 puanla lider ve İspanya ile arasında iki puan var. 

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